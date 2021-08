[아시아경제 이선애 기자] 에이프로 에이프로 262260 | 코스닥 증권정보 현재가 40,350 전일대비 1,050 등락률 +2.67% 거래량 81,445 전일가 39,300 2021.08.09 10:38 장중(20분지연) 관련기사 에이프로, LG·GM합작사와 2차전지 활성화 장비 공급계약[단독]에이프로, LG엔솔-GM 배터리공장에 1천억 규모 장비 공급 추진하반기 새내기주 엇갈린 성적표 close 는 LG에너지솔루션 브로츠와프 (LG Energy Solution Wroclaw sp. z o.o.·폴란드 법인)와 2차전지 활성화장비 공급계약을 체결했다고 9일 공시했다. 경영상 비밀 유지에 따라 계약 금액은 공개하지 않았다. 계약기간은 8월6일부터 내년 1월29일까지다.

