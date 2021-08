[특징주]에코프로비엠, 2분기 실적 호조에 신고가

[아시아경제 송화정 기자] 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 310,200 전일대비 17,300 등락률 +5.91% 거래량 450,866 전일가 292,900 2021.08.09 10:36 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"에코프로비엠, 3Q에 분기 최대 실적 재차 경신 전망"연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다코스피 하락 전환.. 기관의 '차익실현' close 이 올해 2분기 실적 호조에 4%대 강세를 보이며 장중 사상 최고가를 경신했다.

9일 오전 10시2분 기준 에코프로비엠은 전일 대비 1만3300원(4.54%) 오른 30만6200원에 거래됐다. 장중 30만6800원까지 오르며 사상 최고가를 다시 썼다.

이같은 강세는 2분기 실적 호조와 호조세가 이어질 것이란 전망 때문인 것으로 풀이된다. 에코프로비엠은 2분기 별도 기준 매출액 전년 동기 대비 64% 증가한 3107억원, 영업이익은 121% 늘어난 307억원을 기록하며 시장 기대치를 웃돌았다. 한상원 대신증권 연구원은 "전방 수요 성장과 함께 원재료 가격 상승을 반영한 후행적인 판가 인상으로 비(非) IT 부문, 전기차(EV), 에너지저장장치(ESS) 등 분야에서 고르게 매출 성장을 시현했다"면서 "매출 성장이 지속되는 가운데 높은 수익성이 유지되며 3분기에는 분기 최대 실적을 재차 경신할 것"이라고 말했다.

증권사들은 에코프로비엠의 목표주가를 줄줄이 상향 조정했다. 대신증권은 기존 31만원에서 35만원으로 올렸고 SK증권은 기존 22만원에서 37만원으로, 기존 28만5000원에서 35만원으로 각각 상향 조정했다. 신한금융투자는 38만원으로, 유진투자증권은 40만원으로 각각 올렸다.

