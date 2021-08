군포 오피스형 지식산업센터 준공 운영 시작

경기도 군포 첨단산업단지 내 들어선 오피스형 지식산업센터가 준공돼 운영을 시작한다. 이 지식산업센터는 앞서 오피스 시설 428호실을 모두 분양하고 현재 상가 임대 및 분양에 돌입했다.

지하 3층~지상 13층의 규모로 건립된 ‘군포에이스더블유밸리’는 지하 1층과 지상 1층, 2층 일부 공간은 상업시설로, 3층~13층은 오피스로 구성돼 있다.

층별 특화 설계가 적용된 4세대 지식산업센터로, 지하층은 보행로에서 진입이 가능하도록 독립된 상가를 마련하고 지하층에서 1층으로 이동하는 에스컬레이터 옆으로는 스탭형 상가를 배치했다. 2층은 이국적인 느낌의 테라스형으로 디자인됐으며 독립된 별동 코너형 상가도 제공된다.

4면이 개방된 스트리트형으로 상가 내부에는 접견실 및 계단형 휴게 공간도 조성되어 있다. 수수하지만굉장해, 하키하키, 역전할머니맥주 등 일식 및 한식 전문점, 아메리칸 레스토랑, 카페 등 10개 프랜차이즈 매장이 입주를 시작했다.

입지는 의왕역 역세권이며 영동고속도로, 동군포 IC와도 인접해 있다. 283대 동시 주차 가능한 자체 주차장 외 인근 공영 주차장도 있다.

분양관계자는 “군포에이스더블유밸리는 군포첨단산업단지 내 오피스형 지식산업센터 중 가장 먼저 사용승인 허가를 받은 곳이다. 현재 다양한 업종의 상가 분양 및 임대 문의를 받고 있다”고 했다.

분양 사무실은 경기도 군포시에 마련되어 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr