'배구 여제' 김연경의 헌신과 리더십, IOC 위원들 사이서도 화제

[아시아경제 김형민 기자] 우리 여자 배구 간판스타 김연경(33·중국 상하이)의 헌신과 리더십은 국제올림픽위원회(IOC) 위원들 사이에서도 화제다.

7일 대한체육회에 따르면, 이기흥 대한체육회장 겸 IOC 위원이 토마스 바흐 IOC 위원장과 최근 2020 도쿄올림픽 기간 IOC 본부 호텔인 도쿄 오쿠라 호텔에서 면담했을 때 이번 대회에서 투혼을 불사른 한국 선수들에 대해 이야기를 나눴다고 밝혔다.

특히 터키를 제압하고 한국 여자 배구를 2012 런던 이후 9년 만에 올림픽 4강에 올려둔 김연경이 가장 주목을 받았다.

국제배구연맹(FIVB)은 한국의 8강행을 확정한 일본과의 극적인 역전승, 터키와의 8강 경기에서 강력한 리더십을 발휘한 김연경을 두고 "10억명 중에 1명 나올까 말까 한 선수"라고 극찬하기도 했다.

이 회장은 "바흐 위원장이 김연경 선수에게 크게 관심을 보이는 등 여러 IOC 위원들이 우리나라 선수들의 선전 내용을 잘 알고 있고 나와 체육회 관계자들을 만나 성과를 축하했다"고 소개했다.

IOC 위원들은 또 수영 경영에서 박태환의 뒤를 이어 아시아인의 기개를 떨친 황선우(18·서울체고), 남자 기계체조 도마에서 금메달을 획득한 신재환(23·제천시청)의 기량도 높이 샀다고 이 회장은 귀띔했다.

양궁에서 3관왕을 차지한 안산(20·광주여대)이 7월 30일 여자 개인전 결승에서 슛오프를 포함해 10점을 내기 세 발을 쏜 장면도 IOC 위원들의 뇌리에 깊게 남았다. 바흐 위원장도 깜짝 놀라 안산의 '강심장'을 높게 평가했다는 후문이다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr