최경선, 무더위 속 마라톤 34위…女 금메달 제프치르치르

[아시아경제 김혜민 기자] 최경선(29·제천시청)이 2020 도쿄올림픽 육상 여자 마라톤 경기에서 목표로 정했던 2시40분 이내에 마라톤 풀코스를 완주했다. 우승은 '하프 마라톤 세계기록 보유자'인 케냐의 페레스 제프치르치르가 차지했다.

최경선은 7일 일본 삿포로 오도리 공원에서 열린 마라톤 경기에서 2시간35분33초로 34위에 올랐다. 그는 레이스를 마친 뒤 탈진해 휠체어에 실려 이동할 만큼 지친 모습을 보였지만, 끝내 완주에 성공했다. 폭염 속 치러진 이번 경기는 88명의 마라토너가 도전장을 냈고 이 중 15명은 레이스를 마치지 못했다.

최경선은 개인 최고인 2시간29분06초의 벽을 넘지 못했지만, 개인이 목표로 정한 2시간30분대 진입에는 성공했다.

함께 경기를 뛴 안슬기(29·SH공사)는 2시간41분11초로 57위를 했다.

도쿄올림픽 여자 마라톤 우승은 페레스 제프치르치르가 2시간27분20초로 차지했다. 그는 세계기록 보유자인 케냐의 브리지드 코스게이와 40㎞ 지점까지 경쟁하다 막판 스퍼트로 따돌렸다. 은메달을 딴 코스게이의 기록은 2시간27분36초다. 동메달은 미국의 몰리 자이델이 2시간27분46초로 차지했다.

