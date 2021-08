경주시-이란 이스파한, 자매우호도시 공동성명 … "관광개발 공동이익 실현"

향후 관광분야 협력 협정 체결키로

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 경주시는 해외 자매우호도시와 교류·협력 증진을 위해 이란 이스파한(Isfahan)시와 공동성명서를 채택했다.

공동성명은 지난 4월 열린 '경주?이스파한 시장 온라인회의'에서 이스파한 시장의 제안에 따른 후속조치로, 포스트코로나 시대를 대비한 양 도시 간 상호이익을 담고 있다.

7일 경주시에 따르면, 고드라톨라 노루지(Ghodratollah Norouzi) 이스파한시장과 주낙영 경주시장은 '대한민국 경주시와 이란 이스파한시 간 우호 ?협력 증진을 위한 공동성명서'를 공개했다.

공동성명서에는 "동아시아와 서아시아 국가의 고도(古都)로서 고대설화의 공통점과 교류 사업을 통한 상호문화 교류의 중요성을 인지하고 실크로드를 통한 문화협력 전략을 구축하자는 내용도 언급됐다.

특히 "양 도시는 경주와 이스파한의 주요 우선순위인 관광개발에 관한 공동의 이익을 실현하기 위해, 향후 관광분야 협력 협정을 체결하는 것에도 합의했다"는 내용도 강조됐다.

이번 공동성명서는 이스파한시에서 초안을 작성했으며, 경주시와의 협의 과정을 거쳐 이날 양 도시가 동시에 공개했다. 이 과정에서 이스파한시는 이란 정부(외교부)의 사전 승인을 받아야 하고 양국이 동시에 공개해야 한다는 규정 탓에 성명서 발표 시기를 5일로 설정했다고 경주시는 설명했다.

한편 경주시는 내년 한국-이란 수교 60주년을 맞아, 이스파한시 대표단 및 공연단을 '2022년 신라문화제'에 초청하는 등 각 분야에서 활발한 교류협력과 함께 온라인 상호 홍보 등 온택트 교류를 지속할 예정이다.

