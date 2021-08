정의용, ARF서 北 환영하며 '정상간 합의' 이행 촉구…"중장기적 협력하자"

[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관이 아세안지역안보포럼(ARF) 외교장관회의서 북측에 정상간 비핵화 합의를 이행할 것을 촉구하는 한편, 중장기적으로 협력해 나가자고 제안했다.

정 장관은 6일 화상으로 열린 ARF 외교장관회의에서 북한 대표로 참석한 안광일 주 인도네시아대사의 참석을 환영한다고 밝히며 이같이 강조했다.

정 장관은 지난 5월 한미 정상회담에서 논의된 외교와 대화의 중요성을 소개하고, 우리 정부가 그간의 남북미 정상간 합의를 기반으로 대화 재개를 위한 노력을 지속해오고 있다고 설명했다.

또 남북 정상간 합의를 통해 한반도를 핵무기와 핵위협이 없는 평화의 터전으로 만들기로 합의했음을 상기하면서 이러한 약속을 이행해 나갈 것을 촉구했다.

최근 남북 통신연락선 복원에 대해서는 "한반도 평화프로세스 재가동을 위한 긍정적 진전"이라고 평가하며 남북이 중장기적으로 다양한 분야에서 협력해 나가기를 기대한다고 했다.

이날 회의에서 ARF 회원국들은 한반도, 미얀마, 남중국해 등 지역 내 다양한 안보 관련 현안에 대해 논의했다.

한반도 정세와 관련, 정 장관은 한반도의 완전한 비핵화 및 항구적 평화정착의 실질적 진전을 이루기 위한 우리 정부의 노력을 강조했다. 또 다수의 참석국들은 한반도의 평화·안정을 위한 대화의 중요성 및 유엔 안보리 결의 이행 필요성 등을 언급했다.

또 정 장관은 미얀마의 민주주의 회복 및 구금자의 조속한 석방을 촉구하고, 미얀마 사태 해결을 위한 아세안의 건설적 역할을 지지한다는 입장을 밝혔다. 지난 4월 아세안 정상회의에서 도출된 ▲즉각 폭력 중단 ▲모든 당사자 간 건설적 대화 개시 ▲아세안 의장 특사 중재 ▲인도적 지원 제공 ▲아세안 특사 및 대표단 미얀마 방문 등 5개 합의사항의 이행도 강조했다.

남중국해와 관련, 정 장관은 "남중국해에서 평화와 안정의 유지는 모든 국가들에게 매우 중요한 문제"라고 하면서, 유엔해양법협약(UNCLOS)을 포함한 국제법에 대한 존중과 항행 및 상공 비행의 자유가 보장되어야 함을 강조했다.

정 장관은 ARF가 역내 주요 안보 현안에 대한 국가들간 이해를 제고해온 것을 평가하며, ARF 차원의 공조를 더욱 강화해나가자고 했다. 또 사이버 공격 등의 위협으로부터 안전한 사이버 환경을 조성하기 위한 ARF차원의 협력 필요성을 강조하고, 차기 ARF 정보통신기술(ICT) 안보 회기간회의 공동의장국으로서 사이버 안보 증진을 위한 기여 의지를 표명했다.

이밖에도 정 장관은 평화유지활동(PKO) 분야에서 ARF내 협력이 지속되어야 한다는 점을 언급하며, 오는 12월 서울에서 개최 예정인 유엔 평화유지 장관회의에 대한 ARF 회원국들의 관심과 참여를 당부했다.

이번 회의에서는 우리 측이 공동제안국으로 참여한 '청년·평화·안보에 관한 성명'이 채택됐다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr