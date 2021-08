김세희, 근대5종 여자부 11위…한국 역대 최고 타이

[아시아경제 김형민 기자] 김세희(26·BNK저축은행)가 2020 도쿄올림픽 근대5종 여자 개인전에서 11위에 오르며 한국 선수 역대 최고 성적과 타이를 기록했다.

김세희는 6일 일본 도쿄 스타디움에서 열린 도쿄올림픽 근대5종 여자 개인전에서 5개 종목 합계 1330점을 기록, 전체 11위를 기록했다.

1996년 애틀랜타 대회 때 김미섭, 2012년 런던 대회 때 정진화(LH)가 남긴 11위와 같은 한국 근대5종의 올림픽 출전 사상 최고 순위 타이기록이다. 김미섭과 정진화는 모두 남자부에 출전했다.

여자부에선 앞서 2016년 리우데자네이루 대회 김선우(경기도청)의 13위가 최고 성적이었다. 이는 김세희가 넘었다.

김세희는 전날 첫 경기인 펜싱 랭킹 라운드에서 2위에 오르는 깜짝 활약으로 상위권 성적의 기대감을 키웠다. 이날 수영, 펜싱 보너스 라운드, 승마에서도 선전을 이어가며 3개 종목이 끝날 때까지 2위를 달려 사상 첫 메달 가능성까지 보였다.

하지만 마지막 종목인 레이저 런(육상+사격 복합 경기)에서 주춤하며 순위가 밀려났다.

우리 근대5종은 7일 남자부 경기에서 사상 첫 메달 도전을 이어간다. 펜싱 랭킹 라운드에서 각각 5위와 9위에 자리한 정진화와 전웅태(광주광역시청)가 메달에 도전한다.

