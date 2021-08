거창군, 폭염대응 버스 승차장 등 음용수 무상 공급

거창군청 앞, 거창도서관 분수대, 버스 승차장 4개소 얼음과 음용수공급

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군이 폭염이 지속되고 있는 가운데 노약자들이 많이 이용하는 거창군청 앞, 거창도서관 분수대, 농협중앙회 버스승강장, 대경종합장식 앞 버스승강장 4개소에 아이스박스를 설치하고 얼음과 음용수를 공급한다.

6일 군에 따르면 음용수는 장소마다 설치된 아이스박스에 얼음과 달강수를 담아 오전 1회, 오후 1회 공급한다.

비치된 달강수는 거창 정수장에서 고도정수처리 후 생산되는 수돗물로 단수 등 주민 불편 해소를 위해 무상으로 공급하는 제품이다.

이외에도 군은 폭염대응을 위해 폭염양산 14개소 650개, 그늘막 23개소, 쉼터 554개소 등을 운영 중이며, 폭염 취약계층에게 휴대용 선풍기 150개를 배부하고 무더위쉼터에는 구급함 450개를 비치했다.

구인모 거창군수는 “연일 무더운 폭염이 계속되고 있어 주민들의 건강이 우려되는 만큼, 군에서는 다양한 폭염대응 예방대책을 마련해서 군민들의 건강을 지켜나가겠다”고 전했다.

