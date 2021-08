"CJ ENM, 티빙 성장세 뚜렷...하반기에도 '맑음'"

[아시아경제 박지환 기자] 유진투자증권은 7일 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 161,200 전일대비 3,900 등락률 -2.36% 거래량 228,661 전일가 165,100 2021.08.06 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] “CJ ENM, 외형 성장을 택했다”CJ ENM, 2분기 영업이익 858억원…전년比 16.9%↑(종합)CJ ENM, 2분기 영업이익 858억원…전년比 16.9%↑ close 에 대해 하반기에도 티빙의 성장세가 두드러질 것으로 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 23만원을 유지했다.

이현지 유진투자증권 연구원은 "CJ ENM의 2분기 매출액은 9079억원, 영업이익은 858억원으로 각각 전년 대비 8.4%, 16.9% 증가했다"고 밝혔다. 미디어의 영업이익은 577억원으로 1년 새 131.8% 실적 성장세를 시현했다. 전분기에 이어 역대 최대 영업이익을 올렸다.

콘텐츠 화제성이 높아지며 채널 경쟁력 상승에 따른 TV 광고 매출(30.1%)과 브랜디드 콘텐츠 강화에 따른 디지털 매출(54.6%) 등이 큰 폭으로 성장하며 이익 기여가 높았던 것으로 분석됐다. 이현지 연구원은 "커머스는 디지털 취급고 확대에도 불구하고 모바일 플랫폼 투자 관련 일회성 비용이 발생하며 이익이 큰 폭으로 감소했다"고 말했다.

영화는 극장 및 온라인동영상서비스(OTT) 동시 개봉 등 배급전략을 다각화하며 전분기 대비 외형성장을 이뤘다는 평가다. 음악의 경우 프로듀스 시리즈의 사전 제작비 집행에도 불구하고 보유 아티스트의 음반, 음원 매출 호조로 수익성을 방어했다고 분석했다.

특히 티빙의 성장세가 가팔랐다는 분석이다. 티빙의 유료가입자는 전분기 대비 43.6% 증가했다. 네이버 멤버십 효과에 더해 화제성이 좋은 예능이나 드라마와 같은 오리지널 콘텐츠 뿐 아니라 유로 2020과 같은 스포츠 라인업을 늘리면서 유저풀이 다양해졌다. 이 연구원은 "공격적인 투자를 바탕으로 콘텐츠 라이브러리를 확대하고 플랫폼 제휴를 통한 유료가입자 순증 효과는 하반기로 갈수록 두드러지게 나타날 것으로 기대된다"고 강조했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr