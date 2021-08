신한銀, MZ세대를 위한 '쏠테크' 시행

체크카드 1원 이상 결제하면 럭키박스 제공

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 앱테크에 익숙한 MZ세대를 대상으로 리워드 이벤트 '쏠테크'를 시행한다고 6일 밝혔다.

쏠테크는 신한 헤이영 체크카드를 보유한 만 18~29세 고객을 대상으로 신한 체크카드를 사용하거나 미션에 참여할 경우 마이신한포인트(3~1000p)가 담긴 럭키박스를 리워드로 제공하는 앱테크다. 리워드를 기반으로 소액 재테크를 할 수 있도록 연계해 MZ세대 고객이 재미있게 참여할 수 있도록 했다.

신한 체크카드로 1원 이상 결제하거나, 분기별로 제시되는 미션에 참여하면 럭키박스를 받을 수 있으며 체크카드 1회 사용 시 마다 럭키박스 1개씩, 매월 최대 20개까지 받을 수 있다.

월별 럭키박스 20개를 모두 받은 고객은 이달의 추첨 이벤트에 자동으로 응모되며 8월 이달의 추첨에 당첨된 고객에게는 600만원 상당의 샤넬 스몰 플랩백(1명)을 증정한다. 당첨 결과는 9월 6일 개별 유선으로 안내될 예정이다.

신한은행은 대세 배우 곽동연과 함께 쏠쏠한 재테크 쏠테크 광고를 선보인다. 폭넓은 연기 스펙트럼으로 많은 사랑을 받는 배우 곽동연은 이번 광고에서 나를 위한 소비를 즐기면서도 재테크에 적극적인 MZ세대의 모습을 자연스럽게 연기했다. 신한은행 헤이영의 쏠쏠한 혜택 쏠테크 광고는 신한은행 공식 유튜브 채널에서 만나볼 수 있다.

신한은행 관계자는 "앱테크가 자연스러운 디지털 네이티브 MZ세대에게 딱 맞는 혜택을 제공하고자 이번 쏠테크를 기획했다"며 "앞으로도 다양한 서비스와 이벤트를 통해 MZ세대에게 혜택과 즐거움을 제공하는 금융 브랜드 헤이영이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

