위메프, 8월 'VIP클럽데이'…최대 45% 할인

8일 0시부터 하루 10번 VIP 전용 타임특가 진행

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 8일 'VIP클럽데이'를 열고 VIP클럽 회원 전용 타임딜과 최대 45% 할인 혜택을 선보인다고 6일 밝혔다.

VIP클럽 회원 전용 타임딜에서는 하루 10번 매시간마다 특가 상품을 1개씩 공개한다. VIP클럽 회원은 VIP클럽데이 상품을 최대 45%까지 할인 구매할 수 있는 특별 쿠폰팩도 제공 받는다. 최대 30% 장바구니 할인쿠폰과 최대 10% 카드쿠폰을 중복 사용할 수 있다.

고객 혜택 확대를 위해 일반 이용자에게도 VIP클럽데이 이용권을 지급한다. 100% 당첨되는 '1일 체험권'에 응모하면 VIP클럽 회원과 동일한 혜택을 받는다. 이벤트는 선착순 조기마감 될 수 있다.

위메프 관계자는 "위메프에서 월 구매횟수 3회 또는 구매금액 20만원 이상을 달성하면 VIP클럽 회원으로 즉시 승급되며 가입비 없이 VIP클럽데이를 포함한 다양한 멤버십 혜택을 누릴 수 있다"며 "앞으로도 상품과 혜택이 가득한 VIP전용행사를 선보일 것"이라고 말했다.

