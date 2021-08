[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 찜통더위를 식혀줄 빙수 할인 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

프로모션은 이날부터 이달 20일까지 진행된다. 옥수수바 팝콘 빙수와 밀크바 팥빙수, 베리바 망고빙수, 베리바 요거 케이크 빙수 4종을 구매하면 2000원의 할인을 제공한다. 단 컵 빙수는 제외된다.

투썸 빙수는 부드러운 우유 얼음에 다양한 토핑을 얹은 이색 빙수로, 매년 많은 소비자의 사랑을 받고 있는 투썸플레이스의 여름철 대표 메뉴다. 올해는 풍부한 토핑과 함께 아이스바가 꽂혀 있는 특별한 비주얼로 화제를 모으고 있다.

특히 올해 처음 선보인 옥수수바 팝콘 빙수는 달콤한 캐러멜 팝콘, 톡톡 터지는 옥수수 알갱이, 고소한 옥수수 맛 아이스바가 토핑이 올라가 달콤하고 고소한 맛과 재미있는 비주얼로 출시 이후 많은 사랑을 받고 있다.

