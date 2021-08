'짧고 굵게'는 실패…김 총리 "거리두기·인원제한 2주 더 연장(상보)

코로나19 중앙재난안전대책본부 회의

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 '수도권 4단계·비수도권 3단계'가 적용되고 있는 현행 사회적 거리두기를 2주 더 연장하기로 6일 결정했다. 사적모임 인원제한도 유지된다. 문재인 대통령은 지난달 수도권 거리두기 4단계를 시행하면서 "짧고 굵게 끝내겠다"고 했지만, 방역 상황이 좀처럼 나아지지 않으면서 6주 동안 지속하게 됐다.

김부겸 국무총리는 이날 오전 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하고 "정부는 고심 끝에 수도권 4단계, 비수도권 3단계 거리두기를 2주 더 연장하고자 한다"며 "사적모임 인원제한도 현재대로 적용하겠다"고 말했다. 다만 김 총리는 "한 달여 간 적용해 온 방역수칙 중 실효성과 수용성 측면에서 보완이 필요한 사항은 현장의 의견을 토대로 조정하겠다"고 말했다. 구체적 조정방안은 중대본에서 발표할 예정이다.

정부의 이 같은 판단은 최근 휴가철 이동량 증가에 따라 코로나19 신규 확진자가 줄어들지 않고 있는 데다, 다음 주 광복절 연휴가 재확산의 계기가 될 수 있다는 우려 때문으로 보인다. 특히 약 2주 뒤 초·중·고교 개학시즌을 앞뒀다는 점도 고려됐다.

김 총리는 "아이들이 안전하게 등교할 수 있는 여건을 꼭 만들어 줘야 한다"며 "이번 2학기부터 아이들이 학교에서 친구들과 함께 마음 놓고 공부할 수 있도록, 남은 기간 동안 방역 안정화에 총력을 다하겠다"고 강조했다.

고강도 방역조치가 길어지면서 소상공인·자영업자의 피해도 막심한 상황이다. 김 총리는 "손님이 끊기면서 하루하루 버티는 것조차 힘겨운 소상공인·자영업자의 고통을 알기에 이번 연장 결정이 망설여지기도 했다"면서도 "하지만 지금은 방역이 우선이고, 방역이 민생이다. 조금만 더 힘을 내서 이번 위기를 하루빨리 이겨내자"고 다독였다.

한편 광복절을 앞두고 일부 교회가 대규모 불법집회를 개최할 움직임을 보이는 데 대해 김 총리는 "4차 유행의 한복판에서 불에 기름을 붓는 행위를 정부는 결코 좌시하지 않을 것"이라고 강력히 경고했다. 이어 "이미 해당 교회는 방역수칙을 수 차례 무시하고 대면예배를 진행해, 폐쇄조치가 진행 중"이라며 "종교적 신념과 정치적 이해가 국민의 생명과 안전보다 우선할 수는 없다"고 말했다.

