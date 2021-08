안동시, 여행 SNS 사진 공모전 열어

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 안동시와 안동축제관광재단은 지역의 주요 관광지를 알리고 새로운 사진 명소를 발굴하고자 ‘안동 여행 SNS 사진 공모전’을 개최한다.

‘꼬리에 꼬리를 무는 안동 여행 사진 인스타그램 공모전’이라는 주제로 개최되는 이번 공모전은 안동의 인증샷 명소라면 어디라도 참가 가능하다.

이번 공모전은 7월 26일부터 오는 10월 31일까지며 대한민국 국민이면 누구나 참여 가능하며 1인당 3점 이내로 작품을 응모할 수 있다.

응모는 공모기간 동안 본인이 직접 찍은 사진을 개인 인스타그램에 #안동여행 #안동관광 #안동데이트 #안동맛집 #꼬꼬무안동으로 해시태그하여 게시하면 된다.

매주 최다 '좋아요' 작품을 주간 BEST로 선정하고 월별로 주간 BEST 대상 중 최다 ‘좋아요’ 작품을 월간 BEST로 선정한다. 주간·월간 베스트 작품들은 소정의 상품이 지급되며, 11월 중 수상작 전시회를 개최할 예정이다.

또 전시회 기간 중 관람객과 전문가 채점을 거쳐 연말 대상 2작품을 선정, 100만원 상당의 안동여행 상품권을 증정한다.

자세한 내용은 안동관광(www.tourandong.com)홈페이지에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr