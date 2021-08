[아시아경제 최동현 기자] 미국 야구 대표팀이 2020 도쿄올림픽에서 패자 준결승전에 진출했다.

미국은 4일 일본 가나가와현 요코하마 스타디움에서 열린 녹아웃 스테이지 패자 부활전에서 도미니카공화국을 3-1로 제압했다.

미국은 이날 한국과 일본의 승자 준결승전에서 진 팀과 패자 준결승전을 치르게 된다. 패자 준결승전은 오는 5일 오후 7시 같은 경기장에서 열린다.

패자 준결승전에서 이긴 팀은 승자 준결승에서 이긴 팀과 결승에서 금메달을 놓고 겨룬다. 진 팀은 도미니카와 동메달 결정전을 벌인다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr