웨이브 오리지널 '젠틀맨', 박성웅·주지훈이 이끈다

배우 한소희, 건강상 이유로 하차

[아시아경제 차민영 기자] 내년 개봉 예정 웨이브 오리지널 영화 '젠틀맨'에 개성파 배우 박성웅이 합류해 주지훈과 투톱 주연 체제를 완성한다.

4일 콘텐츠웨이브에 따르면 새롭게 합류한 박성웅은 귀족 검사 출신의 로펌 대표 권도훈 역을 맡아 지능적이면서도 지독히 악랄한 캐릭터를 소화할 예정이다.

이보다 앞서 주연으로 확정된 배우 주지훈은 누명을 벗으려다 거대한 사건에 휘말리는 지현수 역으로 출연한다.

엘리트 열혈 검사 김화진 역을 맡았던 배우 한소희는 건강상의 이유로 하차를 결정했다. 한소희는 연이은 드라마와 광고 촬영 일정 속에서도 배역을 준비해 왔지만 피로와 건강상의 이유로 당분간 휴식이 필요하다는 의료진의 권유와 판단에 의해 하차를 결정하게 됐다.

제작사 측은 “배우 최종 라인업 논의를 조만간 마무리할 예정이며 제작 일정에는 차질이 없다”고 밝혔다.

