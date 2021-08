폴란드 망명 벨라루스 육상선수 남편 "아내 정신 문제 없다"…당국 주장 반박

[아시아경제 권재희 기자] 도쿄올림픽에 출전했다 폴란드로 망명한 벨라루스의 육상 국가대표선수 크리스티나 치마누스카야(24)의 남편이 벨라루스 당국이 주장한 치마누스카야의 정신 불안은 사실이 아니라고 반박했다.

앞서 벨라루스 당국은 치마누스카야가 정신적으로 불안하다며 강제 귀국을 명령한 바 있다.

2일(현지시간) 러시아 스포츠 전문지 '스포르트 엑스프레스'는 치마누스카야의 남편이 BBC와의 인터뷰를 인용해 이처럼 보도했다.

그는 벨라루스 언론들이 그녀의 정신 문제에 대해 보도하고 있지만 "아내는 정상"이라고 강조했다.

벨라루스 주요 언론들은 벨라루스국가올림픽위원회(NOC RB)의 주장을 중심으로 사안을 전달하고 있다. 앞서 NOC RB는 치마누스카야의 심리 상태에 문제가 있어 그를 귀국시키기로 했다고 설명한 바 있다.

단거리 육상 대표인 치마누스카야는 육상 코치팀이 자신과 협의없이 자신의 주종목이 아닌 1600m 계주 출전팀에 자신을 넣은데 대해 소셜미디어를 통해 강하게 비판했다.

치마누스카야는 벨라루스로 돌아가는 비행기에 탑승 직전국제올림픽위원회(IOC)와 도쿄올림픽조직위원회의 개입으로 폴란드로부터 인도주의 비자를 받을 수 있었다.

현재 도쿄 주재 폴란드 대사관에 머물고 있는 치마누스카야는 오는 4일 폴란드의 수도인 바르샤바로 떠날 예정이다.

남편은 "폴란드가 아내를 지켜줄 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

남편은 아내와 관련한 사건이 벌어진 직후 벨라루스를 떠나 우크라이나의 수도인 키예프로 이동한 것으로 알려졌다.

벨라루스는 알렉산드르 루카셴코 대통령이 27년째 장기 집권 중이다. 루카셴코 대통령은 유럽의 마지막 독재자로 평가받고 있다. 지난해 8월 대선에서 루카셴코가 80% 이상의 득표율로 당선되자 선거 부정의혹과 대통령 퇴진을 주장하는 시위가 이어지고 있다. 이 과정에서 3만5000명 이상이 체포됐다.

이 가운데 치마누스카야는 지난해 8월 루카셴코 대통령 당선 이후 부정선거에 항의하는 대규모 시위과정에서 재선거 및 정치범 석방을 촉구하는 공개 탄원서에 서명한 스포츠 선수 중 하나로 꼽힌다.

이같은 배경 때문에 치마누스카야의 강제 귀국은 정부에 의한 납치시도라는 해석도 나오고 있다.

부정선거 논란 속에서 루카셴코 대통령의 아들 빅토르가 NOC PR 회장으로 선출되자, IOC는 이를 인정하지 않았다. IOC는 또 루카셴코 대통령과 빅토르의 도쿄올림픽 경기 참관도 금지했다.

