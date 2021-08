[아시아경제 부애리 기자] 카카오게임즈가 모바일 신작 '프렌즈샷:누구나골프'를 3분기에 출시한다고 3일 밝혔다.

프렌즈샷:누구나골프는 카카오프렌즈 지식재산권(IP)에 골프 소재를 접목한 캐주얼 스포츠 게임이다.

'라이언'과 '어피치' 등 8종의 캐릭터가 하나의 팀을 이뤄 대결 구도로 게임이 진행된다. 각 캐릭터 육성이 가능하고, 다채로운 모드를 통해 긴박감 넘치는 골프 플레이를 경험할 수 있다.

프렌즈샷: 누구나골프는 사전 예약을 준비하고 있으며, 사전 예약 시작일부터 카카오 사전 예약 페이지와 공식 커뮤니티 등에서 확인할 수 있다.

