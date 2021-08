기아, 7월 24.1만대 판매…8.7% 증가

[아시아경제 이창환 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,700 전일대비 1,100 등락률 +1.32% 거래량 1,464,111 전일가 83,600 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 겨우 3200선 지킨 코스피…여전히 부담되는 중국發 규제코스피, 1% 안팎 하락폭 나타내…거센 외국인·기관 매도세중국發 규제, 외국인 수급 문제로 이어지나…코스피 1%대 하락 close 는 지난달 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 8.7% 증가한 24만1399대(도매 기준)를 판매했다고 2일 밝혔다.

7월 국내에서 전년 동월 대비 2.4% 증가한 4만8160대를 판매했다. 지난달 국내서 가장 많이 팔린 차량은 쏘렌토로 6339대가 판매됐다.

승용 모델은 K8 6008대, K5 5777대, 레이 3325대, K3 3147대 등 총 2만2099대가 판매됐다.

쏘렌토를 포함한 RV(레저용차량) 모델은 카니발 5632대, 셀토스 3152대, 스포티지 3079대 등 총 2만675대가 팔렸다.

상용 모델은 봉고Ⅲ가 5163대 팔리는 등 버스와 트럭을 합쳐 총 5386대가 판매됐다.

7월 해외 판매는 전년 동월 대비 10.4% 증가한 19만3239대를 기록했다.

차종별 해외 실적의 경우, 스포티지가 2만8616대 팔리며 해외 최다 판매 모델이 됐다. 셀토스가 1만8965대, 리오(프라이드)가 1만7831대로 뒤를 이었다.

기아 관계자는 “코로나19 재확산으로 경영 불확실성이 지속되는 상황이지만 전용 전기차 EV6와 K8, 5세대 스포티지 등 최근 출시된 경쟁력 있는 신형 차량을 앞세워 판매 모멘텀을 강화할 것”이라고 밝혔다.

