기관 순매수에 코스피 3220선 회복

[아시아경제 이민지 기자] 기관의 순매수세에 힘입어 코스피가 상승 마감했다. 수출입 지표 호조와 규제 이슈로 급락했던 중국 증시가 오름세를 보이자 위험자산에 대한 투자 심리가 확대된 것으로 보인다.

2일 코스피는 전 거래일 대비 0.65%(20.72포인트) 오른 3223.04로 장을 마쳤다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.5%(16.10포인트) 오른 3218.42로 장을 출발한 이후 하락 전환하기도 했지만, 중국 지수 상승과 외국인의 선물 순매수 등에 힘입어 오름세를 보였다.

이날 증시를 견인한 것은 기관이다. 투자자 동향을 보면 외국인과 개인은 각각 1483억원, 4879억원어치 주식을 팔았고 기관은 홀로 6253억원어치 주식을 순매수했다. 이경민 대신증권 연구원은 “중국 기업 규제 이슈로 변동성이 확대된 중화권 증시가 오전에 상승 전환하며 투자 심리에 긍정적으로 작용했다”며 “원·달러 환율은 장중 1154원대로 상승하기도 했지만 달러 강세 압력 완화와 위험선호 회복에 내림세를 보였다”고 말했다.

업종별 상승률을 보면 의약품(3.58%), 전기가스업(1.71%), 전기·전자(1.08%), 제조업(1.01%), 운수장비(0.90%) 순으로 오름세를 보였다. 시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 800 등락률 +1.02% 거래량 11,641,059 전일가 78,500 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세메모리 절대강자 삼성, 슈퍼사이클 올라타고 반도체 왕좌 '우뚝'삼성전자 무풍 에어컨, 올 상반기 해외서도 판매 '돌풍' close 와 SK하이닉스가 각각 1.01%, 3.11% 상승했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 864,000 전일대비 22,000 등락률 +2.61% 거래량 309,767 전일가 842,000 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세5兆 판 외국인이 담은 업종은 '2차전지'기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래 close (2.61%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 913,000 전일대비 23,000 등락률 +2.58% 거래량 76,572 전일가 890,000 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (2.58%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 747,000 전일대비 6,000 등락률 +0.81% 거래량 194,151 전일가 741,000 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세5兆 판 외국인이 담은 업종은 '2차전지'기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래 close (0.81%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 2,000 등락률 +0.92% 거래량 671,582 전일가 218,000 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세숨가빴던 정의선의 보름…美선 사업구상 日선 양궁지원5兆 판 외국인이 담은 업종은 '2차전지' close (0.92%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 10,000 등락률 +3.94% 거래량 456,443 전일가 253,500 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세셀트리온 '허쥬마'·'트룩시마' 2년 연속 브라질 공공 입찰 수주기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래 close (3.94%) 등은 오름세를 보였다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 “의약품 업종이 2분기 호실적에 강세 보였다”며 수출입지표호조에 따라 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,300 전일대비 800 등락률 +1.02% 거래량 11,641,059 전일가 78,500 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세메모리 절대강자 삼성, 슈퍼사이클 올라타고 반도체 왕좌 '우뚝'삼성전자 무풍 에어컨, 올 상반기 해외서도 판매 '돌풍' close 와 SK하이닉스 등 반도체 대표 종목들이 상승했으며 중국발 철강업 규제 반사 이익 기대감으로 상승했던 철강 금속 업종은 차익실현 매물이 출회되며 약세를 보였다“고 말했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.65%(6.66포인트) 오른 1037.80으로 장을 끝마쳤다. 투자자 동향을 보면 외국인과 기관은 각각 818억원, 186억원어치 주식을 사들였고 개인은 홀로 884억원어치 주식을 팔았다.

업종별로 보면 유통(3.36%), 제약(1.94%), 인터넷(1.90%), 의료·정밀(1.57%) 순으로 오름세를 보였다. 유통업 중에선 인터파크(13.7%)가 인수전 흥행 기대감에 급등세를 보였다. 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 112,700 전일대비 5,300 등락률 +4.93% 거래량 871,228 전일가 107,400 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세셀트리온 '허쥬마'·'트룩시마' 2년 연속 브라질 공공 입찰 수주기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래 close (4.93%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 145,700 전일대비 6,700 등락률 +4.82% 거래량 242,201 전일가 139,000 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (4.82%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,750 전일대비 700 등락률 +1.94% 거래량 1,170,805 전일가 36,050 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (1.94%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 71,900 전일대비 1,900 등락률 +2.71% 거래량 1,089,224 전일가 70,000 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (2.71%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 164,100 전일대비 1,000 등락률 +0.61% 거래량 73,410 전일가 163,100 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (0.61%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 81,800 전일대비 1,800 등락률 +2.25% 거래량 148,855 전일가 80,000 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (2.25%)은 상승했고 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 86,400 전일대비 2,700 등락률 -3.03% 거래량 2,696,770 전일가 89,100 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (-3.03%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 286,500 전일대비 3,000 등락률 -1.04% 거래량 284,230 전일가 289,500 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 기관 순매수 지속…코스피, 오후에도 상승세기관 순매수 지속…코스피 3210선 거래코스피, 장 초반 기관 순매수 속 오름세 유지 close (-1.04%)은 하락했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr