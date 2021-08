남원시 ‘도시학교 친환경농업 실천사업’ 추진

[남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자] 전북 남원시(시장 이환주)는 오는 12월까지 ‘도시학교 친환경농업 실천사업’을 추진한다고 2일 밝혔다.

이번 사업은 도시 학생들에게 농촌체험을 통해 정서함양과 생명과 환경의 가치를 배울 수 있는 기회를 제공하고 친환경농업인에게는 안정적인 친환경 농산물의 판로를 확대하기 위해 추진됐다.

사업은 해마다 추진되고 있으며 올해는 수도권 서울 성북 초등학교 외 16개 학교에 대해서는 남농영농조합이 사업을 추진, 연세어린이집 외 19개소는 남원원협 협동조합에서 학교 내 논 만들기 사업을 추진하고 있다.

또 도심 학교 내 공터에 고무화분 (100-200개)을 마련해 놓고 학생들이 1일 농부가 돼 고사리 손으로 흙을 만져보고 모내기를 체험하는 도심 속 작은 농촌 풍경을 재현하는 방식으로 진행된다.

이 사업을 통해 시에서는 각 초등학교 및 어린이집 학생들이 벼의 생육 과정을 관찰하고 관리하며 가을철에는 벼 베기, 탈곡, 도정 등 추수행사를 열어 전 과정을 체험할 수 있도록 기회를 제공할 계획이다.

시 관계자는 “이 사업을 통해 도시 학생들이 농업과 농촌에 대한 소중함을 알고 먹을거리에 대한 고마움을 갖게 됨은 물론 지역의 고품질 친환경 농산물을 홍보함으로써 지역 농산물 경쟁력 강화에 효과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다

남원=아시아경제 호남취재본부 정영권 기자 wjddudrnjs@asiae.co.kr