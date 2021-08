IBK기업銀, 2조원 한도 '특판정기예금·중금채' 출시

창립 60주년 기념 8월 말까지 판매

[아시아경제 김진호 기자] IBK기업은행은 창립 60주년을 기념해 총 2조원 한도로 ‘IBK 60 특판정기예금’과 ‘IBK 60 특판중금채’를 8월 말까지 한시적으로 판매한다고 2일 밝혔다.

대상은 개인고객으로 가입금액은 1인당 최소 1000만원부터 최대 5억원이다. 기간은 ▲‘IBK 60 특판정기예금’은 6개월 또는 1년 ▲‘IBK 60 특판중금채’는 1년이다.

상품의 기본 금리는 시장금리에 연동돼 가입시점에 확정된다. 최대 연 0.6%포인트의 우대금리를 포함한 최고금리는 연 1.46%(중금채 기준)다.

우대 금리 조건은 ▲신규가입 시 창립 60주년 축하메시지를 입력(연 0.2%포인트) ▲비대면 신규하고 만기해지 시까지 종이통장 미발행(연 0.2%포인트) ▲계약기간 동안 ESG상품(IBK늘푸른하늘통장(적립식) 또는 그린카드V2) 가입 또는 코로나19 백신접종(연 0.2%포인트)으로 구성됐다.

상품 가입은 영업점과 비대면 채널인 스마트뱅킹 앱 ‘아이원뱅크'를 통해 가능하다. 가입한 고객을 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 1961년생 또는 8월생인 고객 중 추첨을 통해 60명에게 케이크 모바일상품권을 제공한다. 또 축하메시지 작성 고객 중 60명을 선정해 여행상품권, 외식상품권, 편의점 모바일상품권도 제공한다.

기업은행 관계자는 “창립 60주년 기념 대고객 사은행사 일환으로 상품을 출시를 기획했다”고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr