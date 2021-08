인도네시아 동물원 호랑이 2마리도 코로나 확진

[아시아경제 임혜선 기자] 인도네시아의 동물원에 사는 호랑이 두 마리가 코로나19에 감연된 사실이 공개됐다.

1일 아니스 바스웨단 자카르타 주지사는 소셜네트워크서비스(SNS)에 라구난 동물원의 수마트라 호랑이 티노(9)와 하리(12)가 코로나19 양성판정을 받았다며 유전자증폭(PCR) 검사 결과지와 호랑이 사진을 게재했다. 티노와 하리는 3주 전 기운이 떨어지고, 재채기와 콧물·호흡곤란 등 감기 증세를 보여 코로나 검사를 받은 것으로 전해진다. 이들 호랑이는 매일 항생제와 항히스타민제, 소염제, 종합 비타민을 투여받고 회복 중인 것으로 알려졌다.

인도네시아 정부는 지난해 3월 코로나19 사태 발생 후 다수의 환자 격리와 치료를 위해 아시안게임 선수촌을 '끄마요란 응급병원'으로 개조해 사용하고 있다. 인도네시아는 6월부터 델타 변이 확산으로 하루 확진자가 4만∼5만명 안팎을 오가며 코로나19 환자가 늘고 있다. 누적 확진자수는 340만9000여명이다.

