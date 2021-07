김경문호, 미국에 2-4 역전패…조 2위로 녹아웃 스테이지

[아시아경제 김형민 기자] 우리 야구대표팀이 미국에 패해 조 2위로 녹아웃 스테이지를 시작하게 됐다.

김경문 감독이 이끄는 야구대표팀은 31일 일본 가나가와현 요코하마 스타디움에서 열린 2020 도쿄올림픽 야구 B조 조별리그 2차전에서 미국에 2-4로 졌다.

연장 10회 접전에서 이스라엘을 따돌릴 때 홈런 3방을 친 한국 야구는 이날엔 2루타 1개와 단타 4개에 머물렀다.

특히 김현수∼강백호∼양의지∼오재일(삼성)로 이뤄진 중심 타선이 1안타로 침묵한 게 아쉬웠다.

구원 등판한 김민우(한화 이글스·1⅔이닝), 김진욱(롯데 자이언츠·⅔이닝)이 삼진 3개를 뽑아내며 실점 없이 잘 던진 건 소득이었다.

우리나라는 1승 1패로 2위로 조별리그를 마쳤다. 이번 도쿄올림픽 야구는 6개 참가국이 조별리그 성적을 바탕으로 8월 1일부터 변형 패자부활전 방식의 녹아웃 스테이지에 들어간다.

이에 따라 우리 대표팀은 1일 오후 7시 같은 장소에서 A조 2위 도미니카공화국과 격돌한다. 이 경기에서 이기면 조 3위 대결인 멕시코-이스라엘 경기 승자와 4강 진출을 다툰다. B조 1위 미국은 A조 1위 일본과 8월 2일 4강 직행 티켓을 놓고 격돌한다.

