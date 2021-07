일본야구, 멕시코에 승리…조1위로 1라운드 통과

[아시아경제 김형민 기자] 일본 야구대표팀이 멕시코를 꺾고 조 1위로 도쿄올림픽 녹아웃스테이지에 진출했다.

일본은 31일 일본 가나가와현 요코하마 스타디움에서 열린 2020 도쿄올림픽 A조 조별리그 멕시코전에서 7-4로 승리했다.

지난 28일 도미니카공화국을 4-3으로 꺾은 일본은 조별리그를 2승으로 마무리했다.

일본의 선발 투수 모리시타 마사토(히로시마 도요카프)는 5이닝 5피안타 무사사구 3탈삼진 2실점(2자책점)을 기록해 승리 투수가 됐다.

타석에선 야마다 데쓰토(야쿠르트 스왈로스)가 4타수 2안타(1홈런) 4타점 1득점, 가이 다쿠야(소프트뱅크 호크스)가 4타수 3안타 1타점 2득점으로 활약했다.

한편 우리 야구대표팀은 이날 오후 B조 미국전에서 승리하면 8월 2일 오후 7시 일본과 녹아웃 스테이지 맞대결을 펼친다. 미국전에서 패배하면 8월 1일 오후 7시 A조 2위 도미니카공화국과 경기를 치른다.

