배드민턴 세계 1위 꺾었던 허광희, 8강서 고배

허광희는 31일 일본 도쿄 무사시노노모리 종합 스포츠플라자에서 열린 도쿄올림픽 배드민턴 남자단식 8강전에서 케빈 코르돈(35·과테말라)에 0-2(13-21, 18-21)로 졌다.

허광희는 조별리그 2차전에서 세계랭킹 1위 모모타 겐토(일본)를 2-0으로 승리하며 8강에 올랐었다. 이번 올림픽 최대 이변 중 하나로 주목받으며 기대감을 불러일으켰다.

허광희가 8강에서 맞붙은 세계랭킹 59위 코르돈도 이변의 주인공이었다. 그는 조별리그에서 세계랭킹 9위 응카롱 앵거스(홍콩)를, 16강에서 세계랭킹 29위 마크 칼야우(네덜란드)를 잇따라 제압했다.

허광희가 만약 이 경기에서 승리했을 경우 한국 배드민턴은 이현일 이후 9년 만에 올림픽 남자단식 4강에 진출하는 상황이었다.

한국 배드민턴 남자단식 올림픽 메달은 2004년 아테네 올림픽 당시 손승모가 획득한 은메달이 유일하다.

