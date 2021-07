中, 알리바바·텐센트 등 25개 빅테크 총소집…거세진 '군기잡기'

6개월 집중단속 시작 직후 '잘못 알아서 찾아라' 경고

[아시아경제 김수환 기자] 중국 당국이 알리바바와 텐센트를 비롯한 중국의 핵심 빅테크 기업들을 대거 불러 모아 '잘못을 스스로 바로잡으라'고 요구했다.

31일 경제 매체 차이신 등에 따르면 중국 공업정보화부는 전날 25개 인터넷 플랫폼 기업을 '소집'해 최근 시작된 '인터넷 산업 집중 단속'과 관련해 스스로 잘못을 찾아 바로잡으라고 요구했다.

이날 불려온 기업에는 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, 핀둬둬, 바이두, 신랑웨이보, 콰이서우, 징둥, 화웨이, 디디추싱, 메이퇀, 오포, 비보, 샤오미, 트립닷컴, 넷이즈 등 중국을 대표하는 기술기업이 대거 포함됐다.

공업정보화부는 각 기업 경영진이 책임을 지고 단속 리스트를 숙지해 잘못을 스스로 효율적으로 바로잡으라고 요구했다.

앞서 공업정보화부는 반년에 걸쳐 '인터넷 산업 전담 단속'에 들어간다고 지난 26일 발표한 바 있다.

공업정보화부는 이번 단속의 초점이 데이터 안보 위협, 시장 질서 교란, 이용자 권익 침해 등에 맞춰질 것이라고 예고했다.

중국 공산당과 정부는 작년 10월 알리바바 창업자 마윈의 정부 공개 비판 직후부터 반독점, 금융 안정, 소비자 정보 보호 등 여러 명분을 앞세워 인터넷 기업을 향한 규제를 대폭 강화 중이다.

최근 들어서는 당국의 '자제 권고'에도 미국 상장을 강행한 디디추싱을 상대로 인터넷 안보 심사를 벌이는 등 규제 외연을 국가 안보 분야로까지 확대하는 등 인터넷 업계 압박의 강도가 좀처럼 낮아질 기미가 보이지 않고 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr