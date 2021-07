여자양궁 신성 안산(20·광주여대)이 올림픽 개인 금메달에 1승만을 남겼다. 30일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 개인 4강에서 미국의 맥켄지 브라운을 슛오프 접전 끝에 이겼다. 앞서 혼성 단체와 여자 단체에서 금메달을 목에 건 안산은 이로써 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕 도전을 이어가게 됐다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr