무안군, 국공립어린이집 설치 무상임대 협약 체결

호반써밋남악오룡2차아파트 무안군 20년 무상임대

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 지난 29일 호반써밋 남악오룡 2차 아파트 단지 내 어린이집을 국공립어린이집으로 설치하기 위해 입주자대표회의와 무상임대 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약은 영유아보육법 개정으로 300세대 이상 공동주택에서 입주민 과반수 동의가 있을 시 국공립어린이집 설치가 가능해 추진됐으며, 입주민의 편의를 도모하고 영유아의 보육 수요를 해소하기 위해 내년 3월 개원을 목표로 하고 있다.

어린이집은 면적 217.5㎡, 정원 44명 규모로 무안군에서 20년간 무상임대 받아 운영된다. 또한 해당 공동주택 입주민 자녀에게 정원의 70% 입소 우선권을 부여할 예정이다.

군은 다음 달 어린이집 운영 위탁자를 모집 공고해 오는 9월 심의를 거쳐 선정한다. 선정 후 1억 2000만원을 투입해 리모델링과 기자재 구매비용을 지원하는 등 개원 준비에 박차를 가할 계획이다.

김산 군수는 “이번 무상임대 협약 체결을 통해 남악·오룡지구 주민들에게 질 높은 보육 서비스를 제공하고 부모들이 안심하고 자녀를 맡길 수 있는 보육 환경을 조성하겠다”며 “내년에도 국공립어린이집이 확충될 수 있도록 지속해서 추진하며 아이 키우기 좋은 무안군을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

