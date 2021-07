[일문일답]18~49세 사실상 '9월 접종'…언제 예약하고, 어떤 백신 맞나

사전예약 10부제 처음 도입…하루에 160만명씩 분산 예약

[아시아경제 김지희 기자] 18∼49세(1972년1월1일∼2003년12월31일 출생) 연령층을 대상으로 한 코로나19 백신 접종이 다음달 26일부터 시작된다. 이보다 조금 더 앞서 같은 연령층의 200만명을 대상으로 지방자치단체의 자체 접종도 다음달 17일부터 진행된다.

코로나19 예방접종대응추진단(추진단)은 이 같은 내용을 담은 8∼9월 코로나19 예방접종 계획을 30일 발표했다. 이를 통해 전 국민의 70%에 해당하는 3600만명에 대한 1차 접종을 9월 중 마무리하고, 11월까지 집단면역을 달성한다는 계획이다. 정은경 질병관리청장은 "9월까지 1차 접종을 어느 정도 진행하고, 대부분의 접종이 메신저리보핵산(mRNA) 백신으로 이뤄지기 때문에 3~4주 정도의 짧은 접종 간격을 고려하면 바로 이어서 10월 정도까지 2차 접종이 집중적으로 진행될 것"이라며 "2차 접종이 완료되는 시기를 조기에 이룰 수 있도록 계속 관리할 예정"이라고 말했다.

이번 계획은 총 다섯 가지를 목표로 추진된다. ▲9월 중 3600만명에 대한 1차 접종 조기달성 ▲ 활동성이 높은 18∼49세 청장년층 신속 접종 ▲ 맞춤형 접종으로 사각지대 해소 ▲고령층 접종 완료율 제고 및 미접종자 대상 접종 ▲ 예약방법 및 시스템 개선 등이다. 다음은 8~9월 예방접종 시행계획 관련 일문일답.

-18~49세는 어디서, 어떤 백신 맞나

▲ 18세(92년생)부터 49세(81년생) 사이의 연령층도 앞선 고령층의 접종과 같이 사전예약을 통해 본인이 선택한 날짜에 선택한 기관(위탁의료기관, 예방접종센터)에서 접종을 받는다. 접종하게 되는 코로나19 백신의 종류는 mRNA 방식의 화이자, 모더나 백신이다. 백신별 공급 일정이 아직 확정되지 않은 만큼 실제 본인이 화이자와 모더나 백신 중 어떤 백신을 맞을 지는 공급이 확정된 이후 안내된다.

-접종일정은

▲18~49세 연령층의 사전예약 기간은 8월9~18일까지다. 이후 8월26일부터 9월30일까지 접종이 이뤄진다. 9월말까지 이들 청장년층에 대한 1차 접종을 완료한다는 게 방역당국의 목표다.

-사전예약에 10부제가 도입된다고 하는데

▲18~49세의 접종대상자 수는 1777만3190명에 달한다. 앞서 이 보다 적은 규모의 50대 연령층 사전예약에서도 긴 대기시간과 오류 등이 나타난 만큼 이번 사전예약에서는 처음으로 10부제가 도입돼 분산 예약을 유도한다.

10부제에는 주민번호 생년월일 끝자리가 활용된다. 사전예약 기간 내 예약일자 끝자리와 생년월일 끝자리가 동일한 날 예약이 가능하다. 예를 들어 주민번호상 생년월일이 7일이거나 17일, 27인 경우 끝자리가 '7'인 만큼 예약 기간 중 예약일 끝자리가 7인 8월17일에 예약할 수 있는 식이다. 생일이 3월15일이라면 끝자리가 '5'이기 때문에 8월15일 예약에 나서면 된다. 이후 19일에는 36~49세, 20일에는 18~35세에 다시 한번 예약 기회가 추가 제공되며, 사전예약 마지막 날인 21일의 경우 18~49세 전연령층이 예약할 수 있다. 8월22일부터 9월 17일까지는 10부제 예약에 참여하지 않은 모든 대상자에 대해 추가 예약이나 변경이 가능하다.

-생년월일 끝자리가 '8'일 경우 다른 사람들이 모두 예약한 뒤에 예약이 가능해 사실상 접종일이 후순위로 밀리는 게 아닌가

▲이 같은 우려를 해소하기 위해 당국은 접종일자별로 의료기관별 예약가능물량을 1/10씩 균일하게 나눴다. 첫날 예약자들이 특정 날짜나 시간대를 선점하지 않도록 하기 위해서다. 10부제에 따라 가장 늦은 18일에 예약하더라도 앞선 예약자들과 동일한 예약가능물량이 열려 있는 셈이다.

-50대 예약에서와 마찬가지로 예약시스템에 문제가 생길까 우려된다

▲이번 접종 대상자가 1777만명 중 지자체 자율접종으로 200만명이 별도로 예약을 한다. 실제로는 1577만명이 예약에 참여하는 대상이 되는 것. 10개의 그룹으로 나눈 만큼 하루에 150만~160만명 내외가 예약에 참여할 것으로 보인다. 예약대상자의 분산을 포함한 사전예약시스템의 보완 방안에 대해서는 추후에 별도로 발표할 예정이다.

-지자체 자율접종을 통해 우선접종을 받는 이들도 있다는데

▲8월에는 지자체 자율접종 3회차가 진행된다. 18~49세 연령층 중 감염위험이 높은 시설, 접종소외계층, 사회필수인력 등을 고려해 지자체에서 자율적으로 선정한다. 필수업무종사자로 대중교통, 택배근로자, 환경미화원, 콜센터 종사자 등이 포함되며, 접종소외계층으로 장애인, 외국인 근로자, 유학생 등이 들어간다. 또 아동 청소년과 밀접 접촉하는 학원·청소년 관련 종사자와 실내체육시설 종사자도 자율접종 대상에 포함될 수 있다. PC방이나 노래연습장, 음식점 등 감염위험이 큰 시설도 포함된다. 지자체 자율접종의 사전예약은 다음달 3일부터 6일까지 진행된다. 접종도 8월17일부터 조금 일찍 시작된다.

-외국인 근로자가 자율접종에 포함됐다. 우리 국민도 아직 접종을 완료하지 못한 상황에서 외국인에 먼저 기회를 주는 이유는

▲외국인에 대해서도 우리 국민과 동일하게 접종 기회를 제공한다는 말씀을 이미 드려 접종이 같이 진행되고 있다. 다만 미등록 외국인이나 접종에 대한 정보가 전달되지 않아 접종을 못하는 취약계층이 있기 때문에 그 부분은 지역별 특성을 반영해서 좀 더 안내하고 접종하겠다는 의미다. 또 현재 경기도, 충청권 지역은 외국인 종사자들이 기숙사 생활을 하면서 단체로 근무하고 있는 제조업의 집단발생이 계속 나오고 있다. 이러한 유행을 통제해 전체 국민의 안전을 높이기 위한 목적이다. 단순히 '국민보다 외국인이 먼저 맞는다'의 문제는 아니다.

-18~49세 일반인도 8월에는 백신을 맞을 수 있다고 했는데, 사실상 9월 접종으로 보인다

▲일반 국민들에 대해서는 8월26일부터 접종이 시작이 되고 본격적인 접종은 9월에 집중된다. 방역당국은 지자체가 유행상황을 반영해 우선접종이 필요하다고 판단하는 대상 200만명에 대해서는 조금 더 일찍 접종을 시작한다.

-지난 상반기 접종에 참여하지 않은 60세 이상도 백신을 맞을 수 있나

▲원칙적으로는 모든 국민에게 접종 기회가 부여된 이후 미접종자에게 기회가 부여된다. 하지만 60세 이상 고령층의 경우 코로나19 감염시 중증이나 사망의 위험이 매우 높다. 현재 75세 이상 어르신은 2차까지 접종이 어느정도 완료됐다. 75세 이상에 대해서는 접종을 중단한 적이 없고, 계속 예방접종센터를 통해 지속적으로 접종이 진행되고 있다. 60~74세 어르신의 경우 8월2~31일 다시 한 번 사전예약을 받는다. 접종도 같은 달 5일부터 빠르게 이뤄진다. 백신의 종류는 상반기 해당 연령층이 접종한 아스트라제네카 백신이다. 다만 접종간격은 기존 10~12주보다 당겨 8주 간격으로 진행된다.

-청소년이나 임신부의 백신 접종계획은

▲18~49세 접종이 마무리되면 남은 접종 대상자는 소아·청소년, 임신부 등이다. 아무래도 안전성이나 효과, 위험과 이득을 분석하고 접종대상자의 의견 등을 수렴해 접종계획을 수립하고 있는 단계다. 접종대상자가 많지 않기 때문에 4분기에는 충분히 접종이 가능하다. 미접종자에 대해서도 1차 접종이 어느 정도 완료되면 백신 수급상황을 고려해 다시 접종 기회를 제공할 수 있다.

-추가 접종(부스터샷) 계획은

▲오늘 이스라엘에서도 60대 이상 추가 접종 계획이 발표됐고, 일부 나라에서도 면역저하자나 고위험군 중심으로 추가 접종계획들이 검토되고 있다. 우리나라에서도 국립보건연구원이 의료계와 함께 면역지속 기간에 대한 연구들을 지속하고 있다. 임신부, 청소년, 미접종자 그리고 추가 접종까지가 4분기의 접종계획에 반영될 예정이다.

