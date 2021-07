[아시아경제 정동훈 기자] 10대 청소년 5명이 차를 훔쳐 달아났다가 경찰에 붙잡혔다.

서울 은평경찰서는 30일 A군 등 남성 청소년 3명은 전날 오후 4시께 은평구의 한 다세대주택 주차장에서 주차돼있던 차를 몰고 달아난 혐의를 받는 A군 등 남녀 청소년 5명을 특수절도 등 혐의로 체포해 조사하고 있다. 이들은 10대 촉법소년(10세 이상 14세 미만의 자로서 형사 미성년자)으로 알려졌다.

이들은 이날 오전 6시 30분께 훔친 차를 타고 다니던 중 신고를 받고 은평구 일대를 순찰하던 경찰에 적발됐다.

경찰은 이들에 대한 조사를 마친 뒤 가정법원으로 송치할 예정이다.

