[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 이상 저온 발생으로 피해를 입은 임가들의 신속한 재해복구를 위해 예비비를 긴급 편성해 200여 임업 농가에 2억 3118만원을 선지급했다고 30일 밝혔다.

군은 올해 4월 이상 저온 발생으로 오미자, 고사리, 호두, 돌배 등의 임산물을 재배하는 임업 농가들이 많은 피해를 입었다.

군은 지난해에 이어 올해도 발생한 이상 저온으로 임가들의 시름이 깊어지면서 빠른 피해복구 및 피해의 최소화를 위해 국비 교부 전 군비로 선지급하는 결정을 내려 경영 복귀에 도움을 줬다.

구인모 거창군수는 “이상 저온으로 피해를 입은 임가들이 하루라도 빨리 피해를 복구하는 것이 중요해 국비의 교부까지 기다리지 않고 군비를 선지급하기로 했다”며 “이번 지급으로 임업농가들의 근심이 조금이나마 덜어지길 바란다”고 말했다.

