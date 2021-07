다음달 14일에 나라꽃 무궁화 나눠주기 행사 진행

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 완주군은 고산자연휴양림 무궁화 문화공원에서 다음달 14일 나라꽃 무궁화 나눠주기 행사를 드라이브 스루 방식으로 추진한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 올해 개최 예정이었던 제31회 나라꽃 무궁화 전국축제를 대신한 것으로, 완주군은 사전예약 신청자 선착순 200명에 한해 무궁화 화분을 무료로 증정할 예정이다.

사전예약은 인터넷 및 모바일(http://naver.me/5L3e1IPs)로 신청 가능하며, 신청기간은 내달 11일까지다.

완주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr