[전문]김두관 "충청권 메가시티에 80조 원 예산 투입…행정수도 마무리"

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당 대선주자인 김두관 의원이 30일 충청남도청 브리핑룸에서 '충청권 메가시티 비전 발표' 기자회견을 열고 "충청권 메가시티에 80조 원 이상의 예산을 투입해 '그랜드 메가시티'를 건설하겠다"는 내용의 메가시티 비전과 국가 균형 발전 방안을 발표했다.

아래는 기자회견 전문.

<기자회견 전문>

국가균형발전, 오직 김두관만 할 수 있습니다.

존경하는 충남도민 여러분

사랑하는 당원동지 여러분

더불어민주당 대통령경선후보 김두관입니다.

문재인 정부는 작년 10월 충남 혁신도시를 지정하였습니다. 그리고 1년이 다 되었지만 아직 새로운 진척이 없습니다.

그래서 오늘 충남 혁신도시 예정지구를 찾았습니다. 충청남도는 국가균형발전의 상징이며, 그 실천에서 전국의 표준이 되어야 합니다. 서울 공화국을 해체하고 전국으로 서울을 분산시켜야 합니다. 그 첫 걸음이 충청남도가 되어야 합니다. 국가균형발전을 통한 대한민국 대개조는 노무현의 꿈이며, 김두관 오랜 숙제입니다. 전국을 다섯 개의 초광역 지방정부로 개편하고, 수도권을 포함해 네 개의 메가시티를 만들겠습니다. 제 대통령 임기 내에 320조원의 예산을 투입하는 <분권 뉴딜>이 저의 구상입니다.

충청권 메가시티에는 80조원 이상의 예산을 투입해 <그랜드 메가시티>를 건설하고, 교통 인프라와 대학, 산업단지와 연구소 등이 갖춰진 명실상부 대한민국 중심 메가시티로 도약하도록 만들겠습니다.

국가균형발전은 오직 김두관 만이 할 수 있습니다. 저 김두관은 고 노무현 대통령과 함께 행정수도 이전을 이끌었습니다. 노무현 대통령과 김두관이 시작한 행정수도 이전을 김두관이 마무리 하겠습니다. 충청권 그랜드 메가시티로 완성하겠습니다.

□ 우선, 충청남도 서산에 민간 공항 건설을 이뤄내겠습니다.

현재 서산, 당진, 평택 등 서해중부권은 항공서비스 소외지역에 속합니다. 국가균형발전이 이루어지기 위해서는 교통서비스 불균형을 적극적으로 해소하여 교통복지수준을 향상시켜야 합니다.

저는 오늘 양승조 충남도지사님과 함께 서산공항을 둘러보고, 민간공항 건설을 위해 함께 노력하기로 약속했습니다. 현재 군 공항으로 활용중인 서산공항은 기존 활주로를 활용하여 터미널 청사만 건설하면 민간 공항으로 활용이 가능합니다.

총 사업비는 500억 수준으로, 기존의 다른 공항 건설사업과 비교하여 매우 낮은 수준이기 때문에 가성비가 아주 높은 사업입니다. 충청남도는 충남 혁신도시 지정, 해미순교성지 국제성지 지정 등, 환황해권 성장거점 육성을 위해 공항 필요성이 갈수록 증가되고 있습니다.

□ 서해선 KTX 고속철도망을 조기에 완성 시키겠습니다.

최근 서해선 고속철도 사업이 4차 국가철도망 구축사업에 반영된 바 있습니다. 이 서해선이 개통되면, 서울에서 충남 홍성까지 두시간의 거리를 40분대에 주파할 수 있게 됩니다. 서해선 고속철도 사업은, 서해안지역의 대변혁을 가져올 교통 혁명입니다. 현재 서해선 KTX 고속철도망 사업은 예비타당성조사 등 많은 단계가 남아 있습니다. 저 김두관이 KTX 고속철도망을 조기에 완공시켜, 서해안 고속철도가 환황해안 시대의 새로운 미래를 이끌도록 하겠습니다.

□ 충남 혁신도시에 공공기관의 조속한 이전을 돕겠습니다.

내포신도시의 충남혁신도시 지정 이후, 현재까지 가시적인 효과가 전무한 상태입니다. 101만명의 도민들이 공공기관 이전을 위해 서명운동에 참여 하였지만, 아직까지 공공기관 이전은 이루어지지 않았습니다. 충남혁신도시의 적극적인 활성화를 이뤄내기 위해, 국가차원에서 함께 나서야 합니다. 저 김두관이 ‘환황해권 중심도시 육성’이라는 문재인 대통령의 공약을 이어받아 충남혁신도시에 공공기관 및 산업센터, 대학, 연구센터, KBS 충남총국까지 확실히 유치 하겠습니다.

저 김두관은, 경남에서 사그라들었던 가덕도 신공항 논의에 불을 지폈고, 권역별 메가시티 구상을 이끌어 5극 2특 체제라는 비전도 만들어 냈습니다. 지방의 발전을 위해 예비타당성 제도의 폐지도 주장하고 있습니다.

저의 선거 슬로건은 ‘서울이 다섯 개, 지방도 잘 사는 나라’입니다.

현재 대통령 경선에 나선 후보 중, 국가 균형발전을 핵심 공약으로 내건 후보는 제가 유일합니다. 지방에 도움이 되는 유일한 후보입니다. 제가 반드시 대통령이 되어, 서울공화국을 해체하고 모두가 골고루 잘 사는 나라를 만들어 내겠습니다.

고맙습니다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr