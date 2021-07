무더위 식히는 여름상품 쇼핑 기회 이커머스에 '풍성'

위메프, 1~3일까지 사흘 간 '위메프데이'

쿠팡, 1일 '필수가전 슈퍼세일'

[아시아경제 김철현 기자] 연일 폭염이 지속되면서 이커머스 업체들이 한여름 무더위를 식히는 기획전을 마련하고 있다. 기승을 부리는 코로나19로 '집콕족'이 다시 증가하고 비대면 소비 트랜드가 확산된 가운데 소비자들이 집에서 보다 합리적으로 여름 쇼핑을 즐길 수 있는 기회다.

위메프는 1일부터 3일까지 사흘 간 '위메프데이'를 열고 여름 시즌 상품을 특가에 선보인다. 우선 위메프데이 타임딜을 행사 기간 매일 하루 6번 진행한다. 시간마다 상품기획자(MD)가 선택한 상품이 5개씩, 사흘 간 총 90개 공개된다. 주요 상품은 여름시즌 가전과 먹거리 상품으로 구성됐다.

여름 패션과 잡화 상품도 특가에 선보인다. 위메프 사용자들이 선호하는 인기 브랜드 16곳을 엄선한 브랜드관도 운영한다. LG생활건강, CJ제일제당, 유한킴벌리, 아디다스, 아모레퍼시픽 등이 참여한다. 특히 LG생활건강 브랜드관에서는 최대 40%까지 할인된 상품을 선보인다. 무료 멤버십 'VIP클럽' 회원은 위메프데이 기간 행사 전용 VIP쿠폰을 다운받을 수 있다. 매일 두 번 1000원 할인 쿠폰을 선착순 한정 수량 제공한다.

쿠팡은 여름철 고객들이 자주 찾는 필수가전을 할인가로 선보이는 ‘필수가전 슈퍼세일’을 진행하고 있다. 1일까지 진행되는 이번 행사에서는 청소기, 드라이기, 전기면도기, 다리미 등 생활 속 필수품으로 꼽히는 소형 필수가전을 한 곳에 모았다. 와우회원이라면 더 저렴한 가격으로 인기 가전제품을 구매할 수 있다. 기간 한정으로 9개 인기 가전을 특별 할인가로 선보였고 여기에 ‘할인상품 모음전’ 코너에선 별도 쿠폰 발행이 필요 없는 즉시 할인도 진행됐다.

쿠팡은 고객들이 원하는 제품을 쉽고 편하게 찾을 수 있도록 주제별로 제품을 구분해 놨다. ‘TOP 인기 검색어’ 코너에서는 무선청소기, 고데기 등 여름을 맞아 고객들이 자주 찾는 상품을 키워드 별로 찾아볼 수 있다. 여기에 바캉스 준비를 위한 뷰티 가전, 1인가구 필수가전, 나를 위한 건강 아이템 등 테마별로 상품을 구분해 고객들의 쇼핑 편의를 더했다. 브랜드별로 대표 상품을 모아 놓은 브랜드관에서는 브라운, 오랄비, 신일, 쿠쿠 등 국내외 인기 브랜드의 대표 상품들을 간편하게 구매할 수 있다.

이커머스 업계 관계자는 "코로나19와 폭염으로 집에 있는 시간이 늘면서 여름 상품 수요도 꾸준히 증가하고 있다"며 "평소 눈 여겨 봤던 인기 제품을 저렴한 가격으로 구매할 수 있는 기회"라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr