이인영 "민간단체 대북 인도협력 물자 반출승인 오늘부터 재개"

[아시아경제 이지은 기자] 정부가 민간단체의 대북 인도협력 물자 반출승인을 30일부터 재개한다. 서해상 우리 공무원 피살사건 이후 10개월만이다.

이 장관은 30일 오전 통일부 기자단과의 간담회에서 통신연락선 복구 후속조치의 일환으로 "잠정보류되었던 민간단체의 대북 인도협력 물자 반출승인을 오늘부터 재개할 생각"이라고 밝혔다.

이 장관은 "반출승인은 민간단체의 자율적 협조를 바탕으로 작년 9월 '서해상 우리국민 사망사건' 이후 이루어지지 않고 있던 것을 10개월 만에 다시 재개하려는 것"이라며 "인도협력 민간단체 측의 지속적인 요청이 있었고, 북한의 보건상황, 영양 물품의 시급성 등을 종합적으로 고려해서 결정하겠다"고 밝혔다.

이 장관은 "우선 오늘 오후 2건을 시작으로 앞으로도 인도주의 협력에 관련한 사항은 요건에 해당하는 경우 지속적으로 승인해 나갈 예정"이라며 "우리는 인도주의 협력 과정에서 어떠한 정치적 의도도 개입시키지 않겠다는 점을 분명히 말씀드린다"고 말했다.

또 이 장관은 "연락채널 재개에서 한 걸음 더 나아가 영상회담, 안심대면회담 등 코로나 상황에서도 남북대화가 가능하도록 남북간 대화 시스템을 조속히 완비해 보겠다"며 "남북간에 소통 채널이 복구된 만큼, 이제는 소통채널 확립과 관련한 우리의 구상을 북측과 협의하면서 언제라도 대화가 열릴 수 있도록 준비하는 작업을 진행시켜 나가겠다"고 말했다.

이와 관련해 "어제 우리측은 영상회담 시스템 구축 문제를 협의하자고 우리 연락사무소를 통해서 북측에 제의했고, 북측은 우리의 제안을 담은 문건을 접수했다"며 "북측이 적극적으로 호응해서 영상회담 체계도 조속히 갖추어질수 있기를 희망한다"고 말했다.

이밖에도 이 장관은 "남북회담 개최 이전이라도 지금 개통된 연락채널을 통해 남북 주민 모두가 필요로 하는 긴급한 사안의 정보 교환을 모색해 보고자 한다"며 "우선, 호우·태풍 등의 기상정보, 공유하천 방류와 관련한 사전통보 등 재해재난 관련 정보 교환 문제와 남북이 이미 합의한 바 있는 감염병 정보 교환 재개 등을 추진할 수 있는 방안부터 모색해 보겠다"고 밝혔다.

