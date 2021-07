바이든 "올가을 반드시 정상 개교...아이들 더는 교실 밖에 둘수 없어"

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 이번 가을학기에는 반드시 정상 개교할 것임을 강조하며 교직원들의 백신접종을 재차 강조하고 나섰다.

29일(현지시간) 조 바이든 미국 대통령은 이날 백악관 연설에서 "올가을엔 반드시 학교를 전일 개교할 것이며 그렇게 할 수 있을 것"이라며 "아이들을 교실 밖에 두고 또 1년을 보낼 수 없다"고 강조했다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 지난 5월 말 기준 미국 유치원과 초·중·고등학교 약 2.4%가 온라인으로만 수업했으며 28.4%가 온라인수업과 대면수업을 섞어서 교육을 진행했다. 전일 정상수업을 한 학교는 전체 69.2%인 것으로 알려졌다.

이어 바이든 대통령느 "교직원의 90% 이상이 백신을 맞았으며 안전하게 개학할 수 있는 모든 수단을 제공할 것"이라며 "미국구조계획으로 수십억달러의 방역조치를 지원했으며 12세 미만에게도 백신이 안전하다 판단되면 최대한 빨리 접종토록 준비할 것"이라고 밝혔다.

취임 이후 백신 접종속도를 높여오며 최우선 과제로 진행해온 코로나19 방역 성과가 무너질 것을 우려한 발언으로 풀이된다. 미 질병통제예방센터(CDC)는 앞서 백신접종을 완료한 사람들은 마스크를 쓸 필요가 없다고 권고지침을 바꿨다가 델타 변이 확산으로 확진자가 다시 급증하면서 접종자도 실내 마스크 착용을 해야한다고 지침을 다시 바꿨다.

