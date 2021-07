[세종=아시아경제 손선희 기자] 환경부는 제9대 수도권매립지관리공사 사장에 신창현 전 더불어민주당 국회의원(68)을 임명했다. 신 사장은 30일부터 임기를 시작한다.

신 신임 사장은 속초고, 고려대 행정학과를 졸업하고 경기도 의왕시장, 청와대 환경비서관, 중앙환경분쟁조정위원회 위원장, 제20대 국회의원(경기 의왕·과천) 등을 지냈다.

신 사장의 임기는 2024년 7월29일까지 3년이다.

