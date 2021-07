블룸버그 "김범수, 이재용 제치고 한국 최고 부자 등극"

[아시아경제 조유진 기자] 카카오 창업자 김범수 의장이 이재용 삼성전자 부회장을 제치고 한국 최고의 부자에 올랐다고 블룸버그 통신이 29일(현지시간) 보도했다.

이날 블룸버그 억만장자 지수에 따르면 김 의장은 134억달러(약 15조4000억원)의 순자산을 보유해 121억달러(약 13조9000억원)의 이 부회장을 제치고 국내 1위에 올랐다.

김 의장은 카카오 주가 고공행진에 힘 입어 올해 들어서만 60억달러가 넘는 재산을 불린 것으로 집계됐다. 카카오 주가는 올 들어서 약 91% 급등했다.

이 통신은 기술을 바탕으로 자수성가한 기업가가 수십년 간 한국경제를 지배해 온 재벌 총수를 부자 랭킹에서 제친 사례라는 점에 주목했다.

김 의장은 어렸을 적 단칸방에서 여덟가족이 생활했을 정도로 가난한 집안 출신의 ‘흙수저’로 알려졌다.

서울대 산업공학과를 나온 그는 2006년 카카오의 전신 ‘아이위랩’을 세웠고, 4년 뒤 모바일 메신저 카카오톡을 출시했다.

카카오는 모바일 메신저를 넘어 결제, 금융, 게임, 차량호출 등으로 사업영역을 넓히고 있으며 지난해와 올해 코로나19 사태를 계기로 비대면 서비스 수요가 폭발하면서 사세가 급성장하고 있다.

김 의장의 재산이 크게 불어난 것은 카카오 자회사들의 잇단 기업공개(IPO)에 대한 투자자들의 기대감이 반영된 영향도 있다고 이 통신은 분석했다.

한편 김 의장은 지난 3월 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장과 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠 부부가 시작한 자발적 기부 운동인 ‘더 기빙 플레지’에 참여하면서 사회 문제 해결을 위해 자신의 재산 가운데 상당액을 기부하겠다고 밝힌 바 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr