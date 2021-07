[컨콜] LG화학 "LG엔솔, 현재 배터리 수주 잔고 180조원"

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 835,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 136,765 전일가 835,000 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG화학 "배터리 분리막용 초고분자형 PE 양산 검토 중"[컨콜] LG화학 "2026년 전지소재 매출만 8조원 예상"[컨콜] LG화학 "SK이노와 소송 합의금 1조원, ESS 리콜 4000억원 반영" close 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "LG에너지솔루션이 올해 이미 수주한 프로젝트와 관련 빠르게 이익을 실현하고 있음에도 불구하고 미국과 유럽 고객을 중심으로 신규 수주가 늘면서 현재 약 180조원 수주 잔고를 유지하고 있다"고 29일 밝혔다.

이어 "이는 앞서 밝힌 150조원보다 늘어난 것으로, 수주 파이프라인이 매우 견고하게 유지되고 있다"고 덧붙였다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr