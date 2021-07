[아시아경제 문혜원 기자] 폴 바셋은 28일 김포시 구래동에 드라이브 스루(Drive-Thru·이하 DT) 매장을 열었다고 29일 밝혔다.

폴 바셋 김포 구래 DT점 1층은 드라이브 스루 이용 차량과 매장을 방문하는 고객이 주문할 수 있는 공간이며, 2층은 편안하게 앉아 여유롭게 커피를 즐길 수 있는 공간으로 꾸며졌다. 약 120석의 넉넉한 좌석과 15대 차량을 주차할 수 있는 공간이 마련돼 있다.

김용철 폴 바셋 대표는 “코로나19 확산 이후 자리잡은 언택트 소비문화에 대응하기 위해 DT 매장을 지속 확대하고 있다”며 “앞으로도 고객들의 라이프스타일 변화에 맞춰 안전하게 주문할 수 있는 DT매장과 키오스크, 모바일 사전주문 시스템 등의 확대에 힘쓸 것”이라고 말했다.

