[컨콜] 한화솔루션 "3분기 한화큐셀 적자 축소 전망…웨이퍼·폴리실리콘 가격 하향 예상"

한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 41,100 전일대비 650 등락률 -1.56% 거래량 1,215,700 전일가 41,750 2021.07.29 14:24 장중(20분지연) 은 2021년 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "3분기에는 한화큐셀 적자 폭이 축소될 전망이다"라고 29일 밝혔다.

이어 "웨이퍼 가격은 최근 하락하는 방향으로 전환됐다"며 "9월 이후 웨이퍼와 폴리실리콘 가격 방향이 뚜렷해지겠지만 우리는 가격 하락을 예상하고 있다"고 설명했다.

