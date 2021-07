[아시아경제 최동현 기자] 한국 남자 유도 대표 조구함(KH그룹 필룩스)이 준결승에 진출했다.

조구함은 29일 도쿄 일본무도관에서 열린 2020 도쿄올림픽 유도 남자 100㎏급 8강에서 칼 리처드 프레이(독일)와 골든스코어(연장전) 끝에 띄어치기 절반승을 거뒀다.

조구함은 준결승에서 호르헤 폰세카(포르투갈)와 대결한다. 이 경기서 승리하면 울프 아론(일본)과 바를람 리파르텔리아니(조지아) 간 승자와 금메달을 놓고 대결한다.

준결승과 결승은 이날 오후 같은 장소에서 개최된다.

