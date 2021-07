[아시아경제 강나훔 기자] 안랩은 연결기준 올해 2분기 매출 474억원, 영업이익 46억원을 기록했다고 29일 공시했다.

전년 동기 대비 매출은 5.8% 늘었고 영업이익은 16.6% 감소했다.

