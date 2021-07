IBK기업은행, ‘박스 포스’ 가입고객 1만명 돌파…"신규가입시 혜택"

신규 가입 후 1회 이상 사용한 고객 대상 경품 추첨

[아시아경제 박선미 기자]IBK기업은행은 ‘박스 포스(BOX POS)’ 가입고객 1만명 돌파 기념으로 신규고객에게 경품 행운을 주는 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

신규 가입 후 1회 이상 사용한 고객을 대상으로 추첨을 통해 비스포크 식기세척기(2명), 다이슨 무선청소기(5명), 쿠쿠 전기밥솥(15명)을 제공한다. 또 신규 가입고객 대상으로 베스킨라빈스 쿼터(300명), 파리바게트 롤케익(300명) 기프티콘을 제공한다.

이벤트 기간은 9월 말까지며, 당첨자는 10월 초 기업은행 홈페이지 또는 개별 연락을 통해 발표한다. 박스 포스는 애플리케이션(앱)만 설치하면 누구나 본인 스마트폰을 카드결제 단말기로 사용할 수 있는 서비스로 신용카드는 물론 제로페이, 카카오페이, SSG페이, 엘페이 등도 별도의 리더기 없이 결제될 수 있다.

또 대표자 뿐만 아니라 직원들도 등록 가능해 배달, 출장 등 방문 결제에도 유용하며 기존 포스 단말기와 달리 무료로 이용 가능하다. 기업은행 관계자는 “사용이 편리하고 비용이 전혀 들지 않아 출시 4개월 만에 가입고객 1만명을 넘었다”며 “앞으로 배달대행 결제, 외상관리 등 다양한 서비스를 추가할 예정”이라고 말했다.

