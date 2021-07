아드리아나 에스피노사 6-0으로 제압

여자 양궁의 강채영(25·현대모비스)이 개인전 32강에 진출했다. 28일 오후 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 개인전 64강에서 에콰도르의 아드리아나 에스피노사를 6-0(29-22 27-20 28-24)으로 제압했다. 잠시 뒤 베로니카 마르첸코(우크라이나)-레이젠잉(대만) 64강 승자와 16강 진출을 두고 겨룬다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr