[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)가 코로나19 생활치료센터 긴급화재안전점검을 실시했다.

광산소방서는 지난 27일 광산구 소촌동 코로나19 생활치료센터인 광주소방학교 생활관에서 화재 예방을 위한 안전점검을 실시했다고 28일 밝혔다.

이번 점검은 ▲ 출입구·비상구 폐쇄 및 잠금 행위 확인 ▲ 피난 장애요인 여부 확인 ▲ 소방시설 관리실태 점검 등을 중점 확인했다.

또한 전기안전공사와 함께 전기배선 상태 확인 및 배선용 차단기 정격전류 적정여부 등을 점검했다.

송성훈 광산소방서장은 “코로나19 최전선에서 사투를 벌이는 의료진과 환자의 안전을 위해 다양한 예방 활동 등을 전개해 코로나19 대응에 차질이 없도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

