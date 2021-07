[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 188,000 전일대비 2,000 등락률 +1.08% 거래량 491,746 전일가 186,000 2021.07.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 삼성전기 "와이파이 모듈 사업 매각, 결정된 바 없어" [컨콜] 삼성전기 "패키지 기판, 하반기 가격 상승 지속될 것"[컨콜] 삼성전기 "3분기 폴더블폰 고사양 카메라 모듈 공급 시작" close 는 28일 올해 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "중국 천진 신공장은 2분기 준공이 완료돼 시험생산을 거쳐 현재 양산 가동 중"이라며 "향후 IT와 전장용 MLCC 수요 증가에 맞춰 점진적으로 생산을 확대하고 주력 생산기지로 활용할 계획"이라고 밝혔다.

