종근당 '케펨', 피부 투과 높여 근육통·관절염에 쏙

여름철을 맞아 등산, 운동 등 야외활동을 즐기려는 사람들이 늘면서 관절이나 근육에 부상을 입는 사례도 증가하고 있다. 야외 활동 중 관절이나 근육을 다쳤다면 충분히 휴식을 취하면서 마사지 등을 통해 통증을 완화하고, 소염·진통 성분이 함유된 치료제를 사용하는 것이 회복에 도움이 된다.

종근당의 ‘케펨’은 비스테로이드성 소염·진통 성분인 케토프로펜을 함유해 근육통, 관절염 치료에 효과적인 플라스타 제품이다. 약물의 피부 투과 속도가 빠르며 투과율도 높아 환부에 부착할 경우 빠르고 강력한 소염·진통 효과를 나타낸다.

케펨은 제품의 지속시간이 24시간으로 길기 때문에 하루 한 장만으로도 충분한 효과를 낼 수 있다. 신축성과 점착력이 뛰어나 무릎, 어깨 등 굴곡진 부위나 활동이 많은 관절에 사용해도 활동에 지장을 주거나 쉽게 떨어지지 않는 점이 특징이다. 또 부착면에 플라스틱 이형지를 사용해 약물이 이형지에 스미는 현상을 방지했다. ‘S자 형태’의 이중 칼선은 제품을 가운데부터 붙일 수 있게 함으로써 부착 시 제품 끝 부분이 말리는 불편함을 없앴다. 여기에 지퍼백 포장으로 사용자의 편의성을 개선했다.

종근당 관계자는 "케펨은 소염·진통 효과가 뛰어나고 사용자의 편의성을 크게 개선한 제품"이라며 "야외활동 중 부상이 많이 발생하는 여름에는 가정상비약으로 유용하게 쓰일 것"이라고 말했다.

